أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للسجن 5 سنوات

نشر اليوم السابع عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للسجن 5 سنوات، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأبرز أسئلة امتحان اللغة العربية لـ "الأدبى"



على عكس ما حدث أمس، تباينت ردود أفعال الطلاب حول مدى صعوبة أو سهولة امتحان مادة اللغة العربية للشعبة الأدبية اليوم، ورغم حالة القلق والتوتر التي انتابت بعضهم بسبب شكوى طلاب القسم العلمي أمس من صعوبة الامتحان، إلا أن بعض الطلاب عبروا عن سعادتهم بامتحان اليوم، بينما اشتكى البعض الآخر من صعوبته كعادة كل عام، ويستضيف تليفزيون "اليوم السابع" الأستاذ محمد شادي مدرس مادة اللغة العربية، ونعرض الإجابات النموذجية لبعض الأسئلة التي وردت في امتحان اللغة العربية اليوم.





اتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للمباريات المتبقية فى الدورى الممتاز



خاطبت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز للتأكيد على المواعيد النهائية للجولات المتبقية من المسابقة في ضوء المتغيرات الأخيرة .. وجاءت المواعيد النهائية على النحو التالي:





بالأسماء.. التعليم ترصد 15 حالة غش.. وتحذر: العقوبة حرمان من الامتحانات عامين



أدى 255 ألف و353 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالى عدد 257 ألف و145 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك فى اليوم الثانى من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.





التعليم ترصد حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانات الثانوية العامة اليوم



أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رصد قرابة 15 حالة غش اليوم بامتحان اللغة العربية اليوم باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، مشددة على توقيع أقصى العقوبة على من قام بالإخلال بأعمال الامتحانات.





النقض تؤيد المؤبد لمحمد بديع وآخرين وبراءة صبحى صالح باقتحام الحدود الشرقية



قضت محكمة النقض بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وبراءة صبحى صالح و7 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم فى قضية اقتحام الحدود الشرقية.





غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع وتلبية الاحتياجات بأسعار مناسبة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.





الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية بوحدات التأمين الصحى الشامل بالأقصر



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصيلة الخدمات الطبية التى تم تقديمها للمترددين على وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالى، لافتة إلى أن عدد المترددين خلال هذه الفترة بلغ 270 ألف متردد من المنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وذلك على العيادات فى مختلف التخصصات الطبية بالمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.





رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية: لن يتم السماح بأى تأخير للمشروعات



عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة.





الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تسجل أعلى عائد سنوى في تاريخها بـ5.84 مليار دولار



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادى 2021 سجلت زيادة ملحوظة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة فى الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضى بفارق بلغ 217 سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادى الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.





مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.





بالأسماء.. التعليم ترصد 15 حالة غش.. وتحذر: العقوبة حرمان من الامتحانات عامين



أدى 255 ألف و353 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالى عدد 257 ألف و145 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك فى اليوم الثانى من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.





أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول "فيديو"



انتهى طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي من امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وبدأ جميعهم الاستعداد لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، التي يختارها كل منهم من بين مجموعة من المواد المتاح دراستها مثل اللغة الفرنسية والإيطالية والألمانية، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم الجزء الأول من مراجعة ليلة الامتحان في مادة الألماني.





وزارة الرى السودانية: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة



أكد الدكتور حسن أبو البشر نائب رئيس جهاز الموارد المائية فى وزارة الرى والموارد المائية السودانية أن وزارته لن يهدأ لها بال إلا بالوصول لاتفاق قانونى ملزم مع مصر وأثيوبيا حول سد النهضة، لجعل الموارد المائية تُدار بطريقة آمنة وسلسة.





برلمانية تطالب بتوزيع أسماء المتحرشين على المصالح الحكومية لمنعهم من الترقى



وأشادت النائبة غادة على، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية، لما يمثله من ردع للجانى، مطالبة بتوزيع بقائمة قائمة مرتكبى جرائم فى المصالح الحكومية، ويتم منعهم من الترقى فى الوظائف.





العربى حيَّر طلاب الأدبى بالمحافظات.. فرحة في المنوفية وانهيار طالبات البحيرة.. شكاوى متفاوتة بالإسماعيلية.. وفى مستوى الطالب المتوسط ببني سوف.. طلاب الفيوم يشكون الوقت القصير.. والإدارات تناشد الأسر الالتزام



أنهى 256 ألف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية فى الثانوية العامة ، امتحان اللغة العربية، فى ثان أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث انطلق الامتحان 10 صباحاً واستمر حتى 1 ظهرا، وشهدت الامتحانات تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مع توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب .

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.