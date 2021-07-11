أخبار البورصة اليوم الأحد 11-7-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الملتقى العربي للاستثمارات، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، تنمية للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الملتقى العربي للاستثمارات، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، تنمية للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 262.9 مليون ورقة مالية بقيمة 820.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 9.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 90.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.9 مليون جنيه، 867.1 ألف جنيه، 2.6 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 10153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12502 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3957 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 3 ملايين سهم، 1.4 مليون سهم، 63 ألف سهم، 432 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي 3.1 مليون سهم، 73 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 462 ألف سهم. ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 3 ملايين سهم، 1.4 مليون سهم، 63 ألف سهم، 432 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي 3.1 مليون سهم، 73 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 462 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 3.1 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بنك كريدي أجريكول مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 49950 سهم، 22 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي.

شركة رمكو وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على تعيين المستشار المالي المستقل شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، للقيام بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية، بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية في هيكل ملكيتها مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية. وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على تعيين المستشار المالي المستقل شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، للقيام بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية، بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية في هيكل ملكيتها مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.



مصرف أبو ظبي وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، على السير في إجراءات تأسيس شركة أبو ظبي الإسلامي للتصكيك برأسمال مرخص به بمبلغ 100 مليون جنيه وبرأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ 10 ملايين جنيه ونسبة مساهمة مصرفنا 98%.