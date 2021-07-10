7.9 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا السـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

وشعار الاحتفال لهذا العام هو (الحقوق والاختيارات هي الإجابة: سواء وجدت طفرة أو انخفاض في المواليد، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنـجابية لجميع الأفراد).

ويتضمن البيان لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر.

حالة السكان في العالم

1- وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة بلغ عدد سكان العالم 7.9 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2021 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً.

6.6 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً.

2- وفقاً لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

بلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1 ٪ عام 2020، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الصفر (0%) وأحياناً بالسالب مثل ألمانيا -0.2%، اليابان -0.4%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل النيجر ليصل إلى 3.8%.

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 31 طفل لكل ألف مولود حي عام 2020، ينخفض هذا المعدل إلى 1.7 في دول مثل سنغافورة، في حين يرتفع المعدل إلى 80 طفل في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.

وبلغ متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2020 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 0.9 في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7.1 طفل في دولة مثل النيجر.

61٪ نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أى وسيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2020، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج لتصل إلى 88% وتصل أدناها في تشاد بنسبة 6%.

بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2020 على مستوى العالم 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أوروبا 75 سنة للذكور، مقابل 82 سنة للإناث، وفي أفريقيا 62 سنة للذكور، مقابل 65 سنة للإناث، وفى آسيا 71 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أمريكا الشمالية 77 سنة للذكور، مقابل 81 سنة للإناث، وفى أمريكا الجنوبية 73سنة للذكور، مقابل 80 سنة للإناث.

حقائق عن سكان العالم

معدل نمو السكان

يزداد عدد سكان العالم بحوالي 83 مليون نسمة كل عام.

تغيير في النمط حيث يتزايد عدد السكان في إفريقيا بينما يتقلص عدد سكان أوروبا.

يزداد متوسط العمر المتوقع بشكل غير متوقع

حيث كان متوسط العمر المتوقع العالمي 67 سنة في عام 2000، وتقدم سريعاً بعد 20 عاماً، وارتفع إلى 72 سنة في عام 2020.

حالة السكان في مصر

1- وفقــاً لتقديــرات الجهـــاز لعام 2021

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.0 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.2 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2021.

يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة) 61.9% بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.

و بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2021 .

تعرف الاعالة العمرية} نسبة السكان خارج سن العمل (الافراد اقل من 15 سنة ، 65 سنة فاكثر) الى السكان في سن العمل (الأفراد في الفئة العمرية 15ـ 64سنة ) { أى ان كل 100 فرد يعولون حوالى 62 فرد.

ارتفعـــــت الكثافــة السكانيــــة الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021.

2- وفقــاً للإسقاطات السكانية المستقبلية (2017- 2052)

وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.4 سنة عام 2021، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.9 سنة عام 2021.

3- وفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2020)

انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 22.6 لكل ألف نسمة عام 2020.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 2.5% عام 2014 إلى 1.6% عام 2020.

4- وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2020

بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 28.5 مليون نسمة (23.7 مليون نسمة من الذكور، 4.8 مليون نسمة من الإناث).

وبلغ معدل البطالة الإجمالي 7.9٪ عام 2020، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.7٪ مقابل 6.0٪ بين الذكور.