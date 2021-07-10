مبعوث روسيا لدى سوريا: مستمرون في جهودنا لخلق فرص تسمح بعود اللاجئين السوريين

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أكد المبعوث الروسي الخاص لدى سوريا ألكسندر لافرينتيف، الجمعة، استمرار جهود موسكو في خلق فرص تساهم في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، داعيا الأطراف الدولية للانخراط في هذه الجهود.

ودعا لافرينتيف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - الأطراف الدولية إلى المساعدة في حل الأزمة الإنسانية في سوريا، مشددًا على ضرورة بذل الجهود لتهيئة ظروف طبيعية جيدة داخل سوريا تسمح للاجئين للعودة إلى بلادهم.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المؤتمر الدولي للاجئين الذي عقد في دمشق في نوفمبر 2020، كان المرحلة الأولى والأهم "التي رسخت الأساس لبذل مزيد من الجهود في هذا الملف الإنساني".

وأضاف: "الآن، نخطط لمواصلة هذا العمل وإجراء مناقشات مرة أخرى في دمشق.. إذ سيتم إرسال وفد روسي إلى هناك ليرى ما يتم عمله لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا بمساعدة الجانب الروسي أولاً".

وقال ألكسندر لافرينتيف إن عمليات تسليم اللقاح المضاد لكورونا إلى دمشق ستستمر من أجل مساعدة البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف لافرينتييف: "شحنات اللقاح ترسل بالفعل إلى سوريا.. لقد أرسلنا شحنات بكميات كبيرة، يمكنني أن أؤكد لكم أن عمليات التسليم ستستمر، لأنه يجب علينا تقديم المساعدة للشعب السوري الشقيق، ومساعدته في مكافحة فيروس كورونا".

يذكر أن سوريا أجازت الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" في 22 فبراير الماضي.