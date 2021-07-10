لتقديم واجب العزاء فى السيدة جيهان السادات تلغرافيا.. اعرف العنوان بالتفصيل

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ننشر عنوان الذي ستتلقى عليه عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، العزاء تلغرافياً، حيث ستتلقاه في منزل الرئيس الراحل أنور السادات 6 ش كافور الدقي محافظة الجيزة.

بينما تستقبل عائلة السادات واجب العزاء "رجال وسيدات" بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة الليلة.

وقال الدكتور عفت السادات عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وأحد أفراد عائلة الرئيس السادات في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن عائلة السادات استقرت على إقامة عزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

والسيدة جيهان السادات توفيت أمس الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما، وقد لاقى نبأ وفاة السيدة جيهان السادات، اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كما أبرزت تكريم الرئيس عبدالفتاح للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.

ونعت الرئاسة المصرية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، مؤكدة في بيان لها أنها قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس أحد طرق القاهرة الكبرى، كما أوردت نبذة عن تاريخها ومولدها ودراستها.

كما نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة جيهان السادات، واصفةً إياها بأنها كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، وكتبت السيدة انتصار السيسى، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة.رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".