تعرف على كيفية متابعة بلاغك بمباحث الإنترنت؟

كتب محمود عبد الراضي

تحرص وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحصول على المعلومة بسهولة ويسر، حيث أطلقت خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدءاً من اليوم السبت الموافق (10) الجارى.

تظهر نتيجة البحث على النحو التالى:

- ليس لديك بلاغات لعرضها (فى حالة عدم تقديم أية بلاغات)

- قيد الفحص (فى حالة عدم الانتهاء من الفحص الفنى للبلاغ)

- رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص فى حالة تم الإنتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى باستكمال باقى الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آلياً برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى، لاسيما تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقه بجرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت".