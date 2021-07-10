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بدء خدمة متابعة بلاغات جرائم الإنترنت من المنزل.. اليوم

السبت، 10 يوليه 2021 05:00 ص
بدء خدمة متابعة بلاغات جرائم الإنترنت من المنزل.. اليوم الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تبدأ الداخلية، اليوم السبت، تفعيل "خدمة إلكترونية" تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، مما يتيح للمواطن من متابعة بلاغاته عقب تسجيل دخوله بمنصة التحقق الرقمى الخاصة بالوزارة.

تظهر نتيجة البحث على النحو التالى:

- ليس لديك بلاغات لعرضها (فى حالة عدم تقديم أية بلاغات).

- قيد الفحص (فى حالة عدم الإنتهاء من الفحص الفنى للبلاغ).

- رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص فى حالة تم الإنتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى باستكمال باقى الإجراءات بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آلياً برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى، لاسيما تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقه بجرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت".

 


مباحث الانترنت

بلاغات الانترنت

جرائن الانترنت

تحرير محضر في مباحث الانترنت

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