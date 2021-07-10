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التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من أسئلة متداولة لامتحان العربى: غير صحيحة

السبت، 10 يوليه 2021 09:13 ص
التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من أسئلة متداولة لامتحان العربى: غير صحيحة طلاب ثانوية عامة أثناء دخول اللجان
كتب محمود طه حسين

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حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة، من الأسئلة المتداولة على صفحات الفيس بوك، مؤكدة أنها غير صحيحة ولا يجب على الطلاب الالتفاف إليها.
 
وشددت الوزارة على أن الامتحان سوف يبدأ فى العاشرة صباحاً، وليس من المنطق تداول أسئلة غير حقيقة على صفحات الفيس بوك، مؤكدة أنه لا توجد أى احتمالية بتسريب الأسئلة قبل انطلاق لجنة الامتحانات، وسيتم التصدى لأى محاولات غش بعد انطلاق الاختبارات.
 
ويؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 
 

الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانوية العامة 2021

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2021

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