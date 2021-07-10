الانتهاء من دمج شركات القطن والغزل فى 9 شركات وإعادة تشكيل مجالس الإدارات

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بالقابضة للقطن والغزل والنسيج، أنه تم الانتهاء من دمج 8 شركات تجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة، كما تم دمج شركات الغزل والنسيج والملابس فى 8 شركات فقط ليصبح الإجمالى 9 شركات .

يأتى قرار الدمج فى إطار الدارسات التى أجراها مكتب استشارى أمريكى، لتطوير الصناعة وتحديثها من كافة الجوانب، وتدشين مصانع جديدة بتكلفة تزيد على 22 مليار جنيه.

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه تم إعادة تشكيل مجالس الإدارات الجديدة، توافقا مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون 185 لسنة 2020، والمتضمن تعيين رؤساء مجالس إدارات أصحاب خبرات وغير متفرغين، وتعيين رئيس تنفيذى وعضو منتدب لإدارة الشركة مع مجلس إدارة معين وعضو منتخب فى كل مجلس، فيما تم توجيه الشكر للقيادات السابقة التى تولت مسئولية الشركات خلال السنوات الماضية، مع الإبقاء على رتيبة محمود التى كانت تترأس شركة كبس القطن، لتترأس شركة القطن الجديدة التى تم دمج كل الشركات فيها .

أوضحت المصادر أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس انتهت من تشكيل المجالس واعتمادها، تزامنا مع قرب تدشين العديد من المجمعات الصناعية فى المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط بعد توقيع عقودها مع شركات مقاولات.