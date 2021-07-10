اليوم السابع
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السبت، 10 يوليه 2021 08:30 م
أكرم القصاص
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إصابة رئيس الوزراء الجزائرى بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى لمدة 7 أيام

السبت، 10 يوليه 2021 07:00 م
إصابة رئيس الوزراء الجزائرى بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى لمدة 7 أيام أيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، أن أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول (رئيس الوزراء) ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إنه "أثبتت نتائج الفحص إصابة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بفيروس كورونا، مضيفا أنه وفقا للتعليمات الطبية فإن بن عبد الرحمن سيدخل فى حجر صحى مدته سبعة أيام ابتداء من اليوم فى انتظار إجراء فحص آخر عند نهاية هذه المدة.

وأكد البيان أنه خلال هذه الفترة سيواصل الوزير الأول عمله والقيام بمهامه عن بعد، يذكر أن أيمن بن عبد الرحمن عين فى منصب الوزير الأول يوم 30 يونيو الماضى .

 


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