أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم..البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

أيام قليلة ويحتفل المصريين بعيد الأضحى المبارك، ويزيد الإقبال على اللحوح الحمراء ويقل الإقبال على الأسماك، التي تشهد استقرارا من حيث الأسعار، وينشر "اليوم السابع" أسعار الأسماك اليوم السبت 10-7-2021، في سوق العبور للجملة.

وسجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البلطي مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.