اليوم السابع
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تعرف على أسعار السمك الجملة اليوم بسوق العبور

الجمعة، 09 يوليه 2021 07:00 ص
تعرف على أسعار السمك الجملة اليوم بسوق العبور أسماك ـ أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار الأسماك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك حيث سجلت الأسعار بسوق العبور للجملة  اليوج الجمعة 9 -7 – 2021 ، البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والبلطي مزارع 1 الكيلو 20 - 22 جنيها  ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

كما سجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو


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