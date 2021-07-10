اليوم السابع
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السبت، 10 يوليه 2021 07:01 م
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أسرار حركة الذهب هذا الأسبوع وليه السعر ارتفع فجأة وتوقعات السوق.. فيديو

السبت، 10 يوليه 2021 05:40 م
أسرار حركة الذهب هذا الأسبوع وليه السعر ارتفع فجأة وتوقعات السوق.. فيديو ذهب - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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سجلت أسعار الذهب فى جلسات التداول هذا الأسبوع حركات مستمرة صعودًا وهبوطًا فى التداولات الفورية، وقدم برنامج أسواق تغطية خاصة لحركة سعر الذهب وأسرار الهبوط ثم الارتفاع المفاجئ فى السعر بنهاية جلسات هذا الأسبوع.

واستعرض برنامج أسواق الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد مؤشر أونصة الذهب، والذى شهد تحرك نحو الصعود فى ختام جلسات الأسبوع، وفق تداولات أمس الجمعة، حيث صعدت الأونصة لمستويات 1808 دولار.

 

سعر الذهب فى مصر يسجل وفق ختام جلسات هذا الأسبوع سعر 787 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى مصر، متأثرًا بسعر المعدن النفيس عالميًا.

 

السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع، والصعود المفاجئ بختام جلسات التداول، جاء نتيجة هبوط عائد السندات الأمريكية آجال 10 سنوات وهو ما ينعكس على الذهب فى البورصات العالمية.

 

 

 


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