6 فوائد لمكملات الكولاجين.. أهمها مقاومة شيخوخة البشرة ومنع هشاشة العظام

كتبت ميرفت رشاد

الكولاجين هو بروتين كثيف وغير قابل للذوبان موجود فى العظام والعضلات والجلد والأوتار، وبرغم أهميته أجسامنا تنتج كمية أقل من الكولاجين مع تقدمنا ​​في العمر، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد، لهذا السبب قد يختار بعض الناس تناول مكملات الكولاجين لحماية البشرة والحفاظ عليها صحية.

فيما يلي 6 فوائد لتناول مكملات الكولاجين، بحسب ما ذكره موقع "insider ".





1- حماية البشرة من الشيخوخة

تشير الدراسات إلى أن تناول مكملات الكولاجين قد يساعد البشرة في الظهور بمظهر أصغر سنا، وقد تحتوي مكملات الكولاجين على مكونات مضافة أخرى معروفة بتحسين البشرة مثل حمض الهيالورونيك والفيتامينات والمعادن.

2- تحسين أعراض هشاشة العظام

مكملات الكولاجين، يمكن أن تقوي الغضروف وبالتالي يحسن أعراض هشاشة العظام، على وجه الخصوص، وقد أكدت دراسة أجريت عام 2019 أن مكملات الكولاجين قللت بشكل كبير من الصلابة المرتبطة بالحالة، لكنها لم تخفف الألم.

3.

يمنع فقدان العظام

يلعب الكولاجين دورًا مهمًا في بنية العظام وكثافتها، ولكن مع تقدمك في العمر تتوقف هذه العظام عن التجدد، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4.

يبني كتلة العضلات

قد يعزز الكولاجين أيضًا نمو العضلات الهزيلة، في دراسة أجريت عام 2019 ، تناول الشباب الأصحاء 15 جرامًا من ببتيدات الكولاجين في غضون 60 دقيقة من جلسة تدريب ألعاب القوة بعد 12 أسبوعًا، كان لدى أولئك الذين تناولوا مكملات الكولاجين زيادة أكبر في كتلة العضلات الخالية من الدهون مقارنة بمن يمارسون الرياضة فقط.

5- تقوية الأظافر

تصنع أظافرنا من نفس البروتين الموجود في الطبقة العليا من بشرتنا ، وأكدت دراسة أن المشاركين الذين تناولوا 2.5 جرام من ببتيدات الكولاجين لمدة 24 أسبوعًا تليها فترة راحة لمدة 4 أسابيع ، رأوا أظافرهم تنمو بشكل أسرع بنسبة 12٪ وكان لديهم انخفاض بنسبة 42٪ في تكرار تكسر الأظافر مقارنةً بـ بداية الدراسة.

6- يدعم صحة القلب

تشير الدراسات المعملية إلى أن الكولاجين يمكن أن يبطئ من تراكم الدهون والكوليسترول الضار الذى ينتج عنه تصلب الشرايين وتؤدي إلى افصابة بأمراض القلب.