5 أمراض شائعة تجعلك تشعر بالعطش الشديد.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

الشعور بالعطش الشديد قد يكون أمراً طبيعياً في أيام الصيف الحارة، حيث تتسبب الشمس الحارقة في فقدان الماء بشكل مفرط على شكل عرق، مما يجعلنا نشرب الكثير من السوائل أكثر مما نشربه عادة في المواسم الأخرى، ولكن إذا كنت تشرب الماء بشكل مفرط ومستمر فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية أخرى.

في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأمراض الشائعة التي تجعلك تشعر بالعطش الشديد، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا":

يمكن أن تجعلك العديد من الظروف الصحية الأساسية تشعر بالعطش بين الحين والآخر، قد تكون علامات الجفاف الناتجة عن الحالات الطبية مصحوبة أيضًا بالإرهاق وعدم وضوح الرؤية. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض ، فقد تكون تعاني من إحدى الحالات الصحية المعينة.

5 أمراض شائعة تجعلك تشعر بالعطش الشديد



مرض السكري

عندما تصبح الخلايا في جسمك مقاومة للأنسولين، حيث يتعين على الكليتين العمل بجدية أكبر لإزالة السكر الزائد من الدم، يؤدي ذلك إلى زيادة الذهاب إلى الحمام، مما يجعل جسمك يرغب في تعويض السوائل التي تفقدها.

نتيجة لذلك ، تشعر بالعطش وترغب في شرب المزيد من السوائل، وكثرة التبول والعطش المفرط هي العلامات الأولى لمرض السكري.

فقر الدم



فقر الدم هو حالة لا يمتلك فيها الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لإنتاج الهيموجلوبين، يمكن أن يكون بسبب عدة أسباب مثل سوء التغذية أو نزيف حاد، والجفاف هو علامة شائعة لفقر الدم. تكون العلامات أكثر وضوحًا عندما يكون لديك فقر دم شديد، تشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة الدوخة والتعب والتعرق وغيرها.

فرط كالسيوم الدم



فرط كالسيوم الدم هو حالة يرتفع فيها مستوى الكالسيوم في الجسم إلى مستوى خطير، قد يحدث هذا بسبب فرط نشاط الغدد الجار درقية والسل والسرطان، قد يكون الشعور بالعطش هو أول أعراض فرط كالسيوم الدم، فقد يؤدي وجود كمية كبيرة من الكالسيوم في الدم إلى إضعاف العظام وتكوين حصوات الكلى.

جفاف الفم



عندما لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب، فقد تجعلك تشعر بالعطش الشديد، يمكن أن يحدث هذا بسبب بعض الأدوية أو العلاجات مثل السرطان أو عادات نمط الحياة مثل تعاطي التبغ.

قد تشمل الأعراض الأخرى لجفاف الفم رائحة الفم الكريهة وتغير في المذاق وتهيج اللثة وصعوبة في المضغ.

الحمل



هناك العديد من علامات الحمل من بينها الشعور بالعطش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، حيث يزداد حجم الدم مما يجبر الكلى على تكوين سوائل زائدة تجعلك تتبول، كما يتسبب فقدان الماء من الجسم في الشعور بالعطش، وهو مؤشر على حاجتك لإعادة شرب كمية الماء المفقودة.