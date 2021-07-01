لو عندك قطة أو كلب.. احذر الإصابة بحساسية الحيوانات الأليفة

نهير عبد النبى

حساسية الحيوانات الأليفة هى رد فعل تحسسي للبروتينات الموجودة في الخلايا الجلدية أو لعاب أو بول الحيوانات، وتشمل علامات حساسية الحيوانات الأليفة العطس وترشح الأنف، وقد يعاني بعض الأشخاص من ظهور علامات الربو أيضًا، مثل الصفير وصعوبة فى التنفس.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإنه فى أغلب الأحيان يكون السبب وراء حساسية الحيوانات الأليفة التعرض لقشور الجلد الميت (الوبر) للحيوان الأليف، و يمكن لأى حيوان ذى فرو أن يكون مصدرا للإصابة بحساسية الحيوانات الأليفة، ولكن تنتشر حالات الإصابة بهذا المرض بسبب التعامل مع القطط والكلاب.

وهناك أعراض تدل على الإصابة بحساسية الحيوانات الأليفة ومنها:

1: العطاس.

2: سيلان الأنف

3: حكة واحمرار بالعينين أو زيادة إفراز الدموع بهما

4: الاحتقان الأنفي

5: الشعور بحكة في الأنف

6:السعال

7: ضغط وألم بالوجه

8: الشعور بالآرق

9: انتفاخ الجلد أسفل العين وظهوره باللون الأزرق

10: صعوبة في التنفس

11: ضيق الصدر

12: صوت صفيرعند التنفس

13: صعوبة النوم بسبب ضيق النفس أو السعال.

أعراض تظهر على البشرة

قد يعانى بعض الأشخاص المصابين بحساسية ضد الحيوانات الأليفة أعراض جلدية، وهو ما يعرف باسم التهاب الجلد، هذا النوع من الالتهاب يكون عبارة عن رد فعل للجهاز المناعي ينجم عنه التهاب الجلد، قد يسبب التلامس المباشر مع الحيوان الأليف حساسية يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب الجلد التحسسي، وهذا ما ينتج عنه علامات وأعراض مثل:

1: بقع حمراء مرتفعة على الجلد

2: الإكزيما

3: حكة في الجلد