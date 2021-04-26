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الصحة: اتباع آداب العطس والسعال تحميك من عدوى كورونا.. إنفوجراف

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:49 ص
الصحة: اتباع آداب العطس والسعال تحميك من عدوى كورونا.. إنفوجراف جراف حول آدب العطس الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، أن اتباع آداب العطس والسعال تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية وتحديدا فيروس كورونا.

وتتمثل آداب العطس والسعال فى استخدام مناديل عند العطس والسعال، وكذلك الكوع في حالة عدم وجود مناديل وغسيل الأيدى بالماء الصابون والتخلص من المناديل بأسرع وقت والبعد عن الآخرين مسافة لا تقل عن 1 متر.

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

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