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قناة السويس تمنح حاملات السيارات تخفيضًا 5 % من رسوم العبور.. صور

الخميس، 01 يوليه 2021 04:34 م
قناة السويس تمنح حاملات السيارات تخفيضًا 5 % من رسوم العبور.. صور
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قررت هيئة قناة السويس، منح السفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى تخفيضًا وقدره 5% من رسوم العبور العادية.

 

وذكرت هيئة قناة السويس، في منشور على موقعها الرسمى، أن القرار تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن حاملات السيارات.

 

وجاء نص القرار، تعديل المادة الأولى من منشور "5/2020"، بمنح السفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجــهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى تخفيضاً وقدره 5% من رسوم العبور العادية.

كما نص القرار علي استمرار العمل بالمادة الثانية دون تعديل.

وتستفاد السفن التي تبحر من ميناء القيام، بالقرار الجديد بمنح التخفيض، اعـتبـارًا من الأول من يوليو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021.

 

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