صعود 7 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.9%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، ثم قطاعي العقارات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.5% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 15.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأخير في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 667.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.5 مليار جنيه إلى 357.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.5 مليار جنيه إلى 115.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 458.1 مليار جنيه إلى 472.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.2%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.838 مليار ورقة منفذة على 189 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.714 مليار ورقة منفذة على 266 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.