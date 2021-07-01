ودعا رئيس مجلس الوزراء السوري -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- إلى تعزيز التعاون المشترك بين المقاولين العرب والسوريين وإنشاء شركات مشتركة تحقق المصلحة المتبادلة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية على استعداد لتقديم مختلف أنواع التسهيلات والدعم لأي خطوة تنعكس إيجاباً على عملية إعادة إعمار ما دمره وخربه الإرهاب الذي استهدف بشكل ممنهج البنى التحتية والقطاعات الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية.



وأكد أن القطاع الخاص شريك حقيقي للقطاع العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية إضافة إلى دوره في تأمين فرص العمل وتشغيل العمالة خصوصاً في قطاع المقاولات.



بدوره، قال السنافي، إن زيارة الوفد إلى سوريا هدفها بحث الأفكار والمقترحات حول العمل المشترك مع المقاولين والقطاع الخاص في سوريا وتأهيل الأرضية المناسبة لصنع شراكات حقيقية تخدم الجانبين ورسالة إلى كل المقاولين العرب للقدوم إلى سوريا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الاتحاد على بذل كل الجهود في سياق تطوير وتعزيز إمكانات قطاع المقاولات.