تونس: تطعيم مليون و821 ألفا و431 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن مليونا و821 ألفا و431 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم ال(109) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أول أمس الثلاثاء بالجرعة الأولى بلغ 28 ألفا و7 أشخاص، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 548 ألفا و997 شخصا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و846 ألفا و727 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".