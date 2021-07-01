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بسبب أعمال التطوير ..

انقطاع المياه عن الرماية وحدائق الأهرام وفيصل بالجيزة لمدة 8 ساعات

الخميس، 01 يوليه 2021 11:32 ص
انقطاع المياه عن الرماية وحدائق الأهرام وفيصل بالجيزة لمدة 8 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضعفها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا.
 
 

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