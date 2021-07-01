الشاي الأخضر وعصير الليمون.. مشروبات طبيعية تحمى البشرة وتؤخر الشيخوخة

الشيخوخة أمر لا مفر منه، لكن يمكن تجنب عادات نمط الحياة التي تجعلك تتقدم في العمر بشكل سريع، وابحث في مطبخك عن حلول طبيعية لمكافحة الشيخوخة، وفقا لما نشر من موقع thelifeco.
1. الشاي الأخضر:من المعروف أنه حل فعال لفقدان الوزن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في محاربة التجاعيد وزيادة معدل دوران الخلايا.
الشاي الأخضر
2. الزنجبيل :غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم جينجيرول ، والتي ثبت أنها تحمي من انهيار الكولاجين بما يحمى البشرة.
3. الموز :الموز يعزز إنتاج الكولاجين ، والمعروف بأنه يمنع شيخوخة الجلد.
4. زيت الزيتون :يمكن إرجاع خصائص زيت الزيتون المضادة للشيخوخة إلى مادة البوليفينول وحمض الأوليك الموجود فيه، مدعوم بالدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات B و D ، فهو لا يمنع ظهور التجاعيد الجديدة فحسب ، بل يعالج أيضًا التجاعيد الموجودة.
5. عصير ليمون :يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي ، وهو عنصر شائع في العلاجات المضادة للشيخوخة الذي يساعد على تقشير طبقة خلايا الجلد الميتة.
6. البرتقال :مدعوم بفيتامين C، لذلك يمكن أن تكون ثمار الحمضيات الغنية بهذا الفيتامين وصفة رائعة للحفاظ على البشرة وتجنب شيخوخة الجلد، فهى تساعد في تطهيرالجسم عن طريق إزالة السموم والشوائب التي قد تتسبب فى الإضرار بالبشرة.
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