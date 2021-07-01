الشاي الأخضر وعصير الليمون.. مشروبات طبيعية تحمى البشرة وتؤخر الشيخوخة

كتب - محمود جلال

الشيخوخة أمر لا مفر منه، لكن يمكن تجنب عادات نمط الحياة التي تجعلك تتقدم في العمر بشكل سريع، وابحث في مطبخك عن حلول طبيعية لمكافحة الشيخوخة، وفقا لما نشر من موقع thelifeco.

1. الشاي الأخضر: من المعروف أنه حل فعال لفقدان الوزن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في محاربة التجاعيد وزيادة معدل دوران الخلايا.



الشاي الأخضر

2. الزنجبيل : غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم جينجيرول ، والتي ثبت أنها تحمي من انهيار الكولاجين بما يحمى البشرة.

3. الموز : الموز يعزز إنتاج الكولاجين ، والمعروف بأنه يمنع شيخوخة الجلد.