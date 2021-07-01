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السعودية: 558 ألف طلب إلكترونى تقدم بها المواطنون والمقيمون لأداء فريضة الحج هذا العام

الخميس، 01 يوليه 2021 05:49 م
السعودية: 558 ألف طلب إلكترونى تقدم بها المواطنون والمقيمون لأداء فريضة الحج هذا العام حجاج بيت الله الحرام
كتب: محمد جمال

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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد أن الوزارة تعمل على فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن عدد الحجاج المسجلين في المرحلة الأولى بلغ 558 ألف طلب إلكتروني تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل المملكة حيث بلغت نسبة الذكور منهم 51% بينما نسبة الإناث بلغت 49%، مبينًا أن معالجة الطلبات تمت خلال عشرة أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة، الذي يعمل به كوادر سعودية شباب وفتيات تم تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد المهندس هشام أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطبيق المسار الإلكتروني للتسجيل في الحج والعمرة، حيث تقوم بعمليات تطويرية بشكل مستمر سعيًا لتطوير إستراتيجة الوزارة في استخدام التقنيات، لافتًا الانتباه إلى أنها ارتكزت على عدد من المعايير الصحية التى تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة وتمت برمجتها في المسار الإلكترونى من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل بشكل دائم مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ودعا الحجاج إلى مراعاة جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامتهم.

حجاج بيت الله الحرام

السعودية

موسم الحج

حج 2021

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