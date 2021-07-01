الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى 14 دولة بينها الهند وباكستان وبنجلاديش

كتب: محمد جمال

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، منع سفر مواطنيها إلى 14 دولة، سبق أن أعلنت عن وقف القدوم منها، باستثناء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية والاقتصادية والعلمية وحالات العلاج الطارئة المصرح بها مسبقاً، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



وتشمل الدول التي منعت الإمارات السفر إليها كلا من، الهند، وباكستان، وبنجلاديش، ونيبال، وسيريلانكا، وفيتنام، وناميبيا، وزامبيا، والكونجو الديمقراطية، وأوغندا، وسيراليون، وليبيريا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس كورونا/ وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.



وشددت الوزراة على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي في حال إصابتهم بكورونا، خلال فترة سفرهم والتقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة، حسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة.