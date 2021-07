إجلاء مئات السكان غرب كندا بسبب حرائق جراء موجة حر غير مسبوقة.. فيديو

أجلى مئات الأشخاص عن منازلهم غربي كندا بسبب الحرائق التي ترافقها موجة حر غير مسبوقة تجتاح البلاد، وأخليت المنازل مساء أمس الأربعاء في قرية لايتون على بعد 250 كيلومترا شمال شرق فانكوفر التى قفزت إلى الواجهة بسبب تسجيلها هذا الأسبوع مستوى حرارة قياسيا على الصعيد الوطنى مع بلوغ الحرارة فيها 49.6 درجة مئوية، وذلك بسبب حريق امتد سريعا، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لأثر تلك الحرائق بسبب موجه الحر.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO