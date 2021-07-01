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إجلاء مئات السكان غرب كندا بسبب حرائق جراء موجة حر غير مسبوقة.. فيديو

الخميس، 01 يوليه 2021 10:18 م
إجلاء مئات السكان غرب كندا بسبب حرائق جراء موجة حر غير مسبوقة.. فيديو حرائق الغابات فى كندا
كتب: محمد جمال

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أجلى مئات الأشخاص عن منازلهم غربي كندا بسبب الحرائق التي ترافقها موجة حر غير مسبوقة تجتاح البلاد، وأخليت المنازل مساء أمس الأربعاء في قرية لايتون على بعد 250 كيلومترا شمال شرق فانكوفر التى قفزت إلى الواجهة بسبب تسجيلها هذا الأسبوع مستوى حرارة قياسيا على الصعيد الوطنى مع بلوغ الحرارة فيها 49.6 درجة مئوية، وذلك بسبب حريق امتد سريعا، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لأثر تلك الحرائق بسبب موجه الحر.

 

وقال رئيس البلدية جان بولدرمان إن "حريقا اندلع في القرية يهدد حاليا البنى التحتية وسلامة سكان البلدية"، وعلق رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية جون هوران، على "تويتر" قائلا إن "وضع الحرائق خطير جدا فى هذا الوقت فرق الطوارئ تبذل كل ما بوسعها لمساندة سكان لايتون".

وبحسب خريطة الحكومة المحلية فان الحرائق اندلعت خصوصا فى شمال مدينة كاملوبس، وتم توسيع أمر الإجلاء ليل الأربعاء الخميس ليشمل سكان حوالى مائة مسكن فى شمال لايتون، وقالت وزارة البيئة الكندية في نشرة صدرت في وقت مبكر من صباح الخميس لمنطقة برينس جورج فى مقاطعة بريتيش كولومبيا إن درجات الحرارة القياسية ستستمر في اليومين المقبلين.


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حرائق كندا

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