8 معلومات لا تعرفها عن سد النهضة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

بعد مفاوضات على مدار 10 سنوات متواصلة فى قضية سد النهضة لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين إثيوبيا ودولتى المصب مصر والسودان يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، حيث أن اتخاذ أديس أبابا لقرار أحادى فى هذا الشأن يمثل خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى الخرطوم 23 مارس عام 2015.

وفى التقرير التالى نوضح 8 معلومات نهمة حول السد الإثيوبى..

1- أقصى منسوب للمياه بسد النهضة 645 مترا .

2- أقصى منسوب للتخزين 640 مترا .

3- منسوب قاع النهر عند السد 500 متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي 145 مترا وأقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 مترا).

4- توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة.

5- توجد فتحتين لتصريف المياه تقع على منسوب (542) متر .

6- يتضمن السد عدد (2) فتحات مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب (542) متر، ولكى تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (560) متر والمناظر لإجمالى حجم تخزين حوالى 4 مليار.

7- يتضمن السد 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب (578) متر ، ولكى تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (590) متر والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالى 15 مليارا.

8- كل ما ذكر يعنى أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين (103) إلى (67) متر.