اليوم السابع
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7 حالات لا يجوز فيها الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.. تعرف عليها

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:00 ص
7 حالات لا يجوز فيها الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.. تعرف عليها محكمة النقض-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل بعض المواطنين عن الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز تلك الحالات طبقاً للقانون.

 
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
 
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
 
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
 
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
 
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى  الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
 
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.
 

محكمة النقض

قبول النقض

حالات لاتقبل النقض

القانون المصرى

اخبار الحوادث

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