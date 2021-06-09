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وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بريطانيا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:07 م
وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بريطانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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وصل منذ قليل، الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بريطانيا، فى أول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، ألغى مرسوم الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر تطبيقى "تيك توك" و"وى تشات" الصينيين.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى نسختها الإلكترونية، نص البيان الصادر عن البيت الأبيض: "ألغى بايدن الأوامر التنفيذية التى أصدرها ترامب والتى سعت إلى حظر تنزيل تطبيقات "تيك توك" و"وى تشات" المملوكة للصين فى الولايات المتحدة".


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