وزير الكهرباء: لن أتقاعس عن محاسبة المخطئ بالقطاع فى حق المواطن أو الدولة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يتهاون مع أى تخاذل فى الالتزام بقواعد مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، والمراحل التى تمر بها قبل إصدارها، لضمان وصول فاتورة سليمة تتمتع بأعلى معايير الدقة للمشترك، قائلا: "الالتزام بقواعد مراجعة فواتير الاستهلاك خط أحمر للعاملين بالقطاع".

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم التقاعس عن محاسبة المخطئ فى حق المواطن أو الدولة مهما بلغ منصبه، مضيفا أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لمتابعة الوضع في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ستستمر فى عملها فى مختلف القطاعات، والشركات التابعة للوزارة لضمان سير العمل بأعلى معايير الدقة والجودة الحفاظ على حق المواطن والدولة معا.

وقال شاكر إن نسبة الخطأ فى إصدار فواتير استهلاك الكهرباء تكاد تكون معدومة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، علاوة على مرور الفاتورة بـ6 مراحل قبل إصدارها ووصولها للمواطن، حيث تتم مراجعة الفاتورة قبل إصدارها وعرضها على المشترك للتأكد من صحتها وتفادى الأخطاء التي تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين.