وزير التموين: نسعى لزيادة زراعة القمح والبنجر لـ65% وندعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه

ماجد تمراز

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما تم إنجازه على مدار 7 سنوات، لم يتم فى أى فترة أخرى على كافة النواحي، مشيرا إلى أنه بالنظر للخدمات الأساسية، فيمكن تقييم "طوابير الخبز" و"انقطاع الكهرباء"، موضحا أن مصر الآن بدأت فى الربط مع السودان والأردن وعدد من الدول لتصدير الكهرباء، بعد أن كان هناك نقصا حادا فى الطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أنه سيتم زراعة مليون فدان قمح خلال 5 سنوات.

وأضاف المصيلحى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "تم عمل العديد من المحاور فى شرق النيل والطريق الغربى وغيرها من الشرايين التى تربط مدن ومحافظات مصر، ولولا ما تم إنجازه من شبكات الطرق كان من الصعب الانتقال من مكان إلى آخر بسهولة وبسرعة، بالإضافة إلى المدن الجديدة، سوهاج الجديد والمنيا الجديدة والمنصورة الجديدة والتخلص من المناطق الخطرة والتى انتهت بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وقال: "ديوان عام الوزارة سينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة العمل ستختلف بشكل كامل، لأن العاصمة بنيت على أحدث التقنيات بالمدن الذكية، ومتصلة بكابلات تعتمد على الحاسبات الآلية ومعالجة البيانات مباشرة، ولن يكون هناك ما يسمى بالعمل الورقى، ووجود الحكومة كلها فى حى واحد، سنجد أن درجة عالية للكفاءة والفاعلية بدون أدنى شك".

وتابع: "تم تدريب العاملين على استخدام أجهزة الحاسب الآلى، وهناك من تم تدريب على أساليب تكنولوجية محددة، وهناك خلية نحل تعمل، والهدف النهائى هو تقديم خدمة جيدة للمواطن، هذا سيتم تطبيقه تدريجياً، ولابد أن يكون هناك استمرارية للأعمال أثناء عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فى الغالب سيكون الانتقال بالربع الأخير من هذا العام للعاصمة".

وأضاف وزير التموين: "نعمل على المحافظة على القمح كسلعة استراتيجية أساسية هو أمر شديد الأهمية ولدينا أكثر من 4 شهور تخزين فى صوامع، وبذلك نحافظ على أموال الشعب والسلع الأساسية".

وقال: "الرئيس السيسى أكد أنه سيتم زراعة مليون فدان قمح خلال 3 سنوات، وحصلنا على محصول قدره 250 ألف فدان قمح من توشكى، ويتم زراعة البنجر بجودة عالية تصل إلى 10 ولدينا طفرة كبيرة فى إنشاء صوامع القمح، ولدينا كفاءة كبيرة فى الطحن، ويمكننا تصدير الدقيق".

وقال: "المساحات الجديدة التى سيتم زرعها ستوفر كميات كبيرة من القمح، ونرغب فى زيادة زراعة القمح والبنجر، وإذا وصلنا إلى 65% أو 70% فى زراعة القمح فهو أمر جيد، وهو ما نسعى إليه فى الفترة القادمة من خلال الزراعة فى المناطق الجديدة، وندعم الخبز بقيمة مادية قدرها 53 مليار جنيه، وهناك تنافس كبير بين أصحاب المخابز لبيع الخبز لصالح المواطن".