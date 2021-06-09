وزير التعليم: نظام امتحانات الثانوية العامة بسيط ولا يحتاج لكل هذا الجدل

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، يهدف إلى القضاء على مخاوف الطلاب وأولياء الأمور، وليس ما يدور من جدل كما هو الحال الآن، متابعا: "الموضوع أبسط مما يدور حوله من حوار.. وبدل ما نقدم حل بنقدم حلين والعملية بسيطة خالص.. ترد على كل المخاوف مش كل الجدل ده".

وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "TEN"، أن نظام الامتحانات يهدف للحافظ على جهد الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم بعيدا عن أية ضغوط.