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وزير التعليم العالى يغادر للبرتغال للمشاركة بفعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:41 م
وزير التعليم العالى يغادر للبرتغال للمشاركة بفعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى متوجها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للمشاركة فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى لرصد الأرض، والذى يعقد خلال الفترة من 10-11 يونيو الجارى.

 

ويقوم الوزير بزيارة لمؤسسة(Champalimaud) الطبية؛ لبحث آليات التعاون فى مجالات الأبحاث الطبية الحيوية، وغيرها من التخصصات العلمية والبحثية المختلفة، وكذلك زيارة كلية نوفا للأعمال والاقتصاد(Nova SB)، ويلتقى مع رئيس جامعة نوفا دى لشبونة (Nova de Lisboa (UNL) ؛ لبحث أوجه التعاون بينها وبين مؤسسات التعليم العالي المصرية.

 

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة جناح المعرفة بالبرتغال، وهو متحف للعلوم والتكنولوجيا يهدف إلى تحفيز المعرفة العلمية، وتعزيز الثقافة العلمية بين المواطنين.

 

كما يعقد الدكتور  خالد عبد الغفار اجتماعاً ثنائيًا مع وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالى، وكذلك نائب رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا بالبرتغال  (FCT)، ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين المصري والبرتغالي.

 

ومن المقرر أيضًا أن يجتمع الوزير مع مجلس رؤساء الجامعات البرتغالية (CRUP) ، وكذلك مجلس تنسيق البوليتكنيك البرتغالي (CCISP).


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العلوم والتكنولوجيا

الفضاء الأوروبى

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