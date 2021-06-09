اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:18 م
أكرم القصاص
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مقتل ضابطى شرطة باكستانى من المكلفين بحماية حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:00 م
مقتل ضابطى شرطة باكستانى من المكلفين بحماية حملات التطعيم ضد شلل الأطفال عناصر من الشرطة الباكستانية
نيويورك /أ ش أ/

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قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن مسلحين تقلهم دراجة نارية أطلقوا الرصاص وقتلوا شرطيين اثنين مكلفين بحماية فريق من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال فى شمال غرب البلاد، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال ضابط الشرطة، عدنان عزام، حسبما أوردت شبكة (آيه بى سى نيوز) الأمريكية، إن الهجوم وقع فى منطقة "مردان" بإقليم "خيبر بختونخوا" بينما عاد الضباط إلى مركز للشرطة بعد توفير الأمن لفريق التطعيم.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى جاء بعد يومين من إطلاق باكستان حملة وطنية للقضاء على مرض شلل الأطفال بحلول نهاية العام.

وقال عزام إن البحث جار عن المهاجمين وإن جميع العاملين فى فرق مكافحة شلل الأطفال بخير.

وغالبا ما يستهدف المسلحون الباكستانيون فرق التطعيم ضد شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم، بدعوى أن حملات التطعيم ما هى إلا مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال.

 


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