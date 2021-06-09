اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:36 م
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مقتل اثنين من عمال الإغاثة فى جنوب السودان

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:06 م
مقتل اثنين من عمال الإغاثة فى جنوب السودان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت- هند المغربي

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ندد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بحادث مقتل اثنين من عمال الإغاثة فى جنوب السودان عقب الهجوم على سيارتهم في ييرول ويست بولاية البحيرات أثناء عودتهم من مرفق صحى، وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة.

وذكر دوجاريك أنه قُتل أربعة من عمال الإغاثة في جنوب السودان هذا العام وحده، كلهم ​​في الشهر الماضي وقُتل تسعة من عمال الإغاثة في عام 2020.

وأشار دوجاريك إلى أنه منذ اندلاع النزاع في عام 2013 ، قُتل ما مجموعه 128 من عمال الإغاثة - معظمهم من جنوب السودان - أثناء تقديم المساعدة الإنسانية، مضيفا أن الهجمات المستمرة ضد العاملين في مجال الإغاثة والأصول يجب أن تتوقف ونحث الحكومة على التحقيق في هذه الهجمات، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية العاملين في المجال الإنساني والأصول، وتسهيل إيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها.

وقال القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية لجنوب السودان، ماثيو هولينجورث ، إنه يخشى أن يكون للهجمات المستمرة على عمال الإغاثة وما يترتب على ذلك من تعليق للأنشطة تأثير خطير على عملهم في البلاد.


الأمم المتحدة

جنوب السودان

عمال الإغاثة

أنطونيو جوتيريش

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