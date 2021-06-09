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مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:17 م
مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة سد النهضة -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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اتفق الجانبان المصرى والسودانى على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادى لسد النهضة فى بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبى.
 
كما توافقت رؤى البلدين خلال الاجتماع المشترك الذى عقد فى الخرطوم اليوم، وضم وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان، حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة وفى القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا فى انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التى تواصل إثيوبيا اتباعها، والتى تتجسد فى إعلانها عن عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
 
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
 
وقد تطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.

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