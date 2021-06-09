وزيرا الخارجية والرى يتوجهان للخرطوم للتباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة

كتب أحمد جمعة

توجّه صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان، إن تلك الزيارة تأتى فى إطار المساعى المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.

هذا ومن المقرر أن يلتقى وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيرى الخارجية والرى السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.