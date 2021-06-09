مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارتين، بالطريق الأوسطي في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين نقل وسوزوكي، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لإسعافهم، ورفع آثار الحادث من الطريق، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.