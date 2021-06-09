اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالبدرشين

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:00 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالبدرشين سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارتين، بالطريق الأوسطي في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين نقل وسوزوكي، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لإسعافهم، ورفع آثار الحادث من الطريق، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


حادث تصادم

حادث مروري

لطريق الاوسطي

البدرشين

مرور الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة