مصرع شخص سقط من الطابق الثالث بعقار سكنى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى شخص فى العقد الخامس من عمره، مصرعه مساء اليوم الأربعاء، أثر سقوطه من الطابق الثالث بنطاق حى الضواحى .

وتلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بسقوط شخص من الطابق الثالث من إحدى عقارات حى الضواحى.

وصل المصاب "مسعد محمد عبدالرحيم" 44 سنة، إلى مستشفى السلام بورسعيد، وبدأ التعامل معه من قبل الأطقم الطبية فى قسم الطوارئ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقى الإسعافات.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة.