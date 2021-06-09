مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يواصل تنفيذ خطة يونيو

كتب محمد صبحى

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنفيذ عن خطته التدريبية لشهر يونيو 2020-2021 ، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



وتستمر غدا ، الخميس، تنفيذ دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى البحوث العلمية وذلك فى تمام الساعة التاسعة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ دورة حول المشاريع الدولية الممولة وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومى الإثنين والثلاثاء 14-15 يونيو.



وكان الدكتور ماجد نجم أكد اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.