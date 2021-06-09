اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يواصل تنفيذ خطة يونيو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:00 ص
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يواصل تنفيذ خطة يونيو جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنفيذ عن خطته التدريبية لشهر يونيو 2020-2021 ، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وتستمر غدا ، الخميس، تنفيذ دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى البحوث العلمية وذلك فى تمام الساعة التاسعة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ دورة حول المشاريع الدولية الممولة وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومى الإثنين والثلاثاء 14-15 يونيو.


وكان  الدكتور ماجد نجم أكد  اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.


جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

أعضاء هيئة التدريس

ماجد نجم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان يفتتحان مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:40 ص

طلاب جامعة حلوان يواصلون امتحانات نهاية العام وتطبيق صارم لإجراءات الوقاية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 06:00 ص

جامعة حلوان تواصل امتحانات نهاية العام.. الدكتور ماجد نجم يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الاختبارات.. ويؤكد: 24 منفذا لدخول وخروج الطلاب.. وتخفيض الطاقة الاستيعابية بقاعات الامتحانات لـ 50%.. فيديو وصور

الأحد، 06 يونيو 2021 12:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة