اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يوافق على التفاوض مع شركة "أكواباور" لاستبدال مشروع محطة الكهرباء بالأقصر

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:50 م
مجلس الوزراء يوافق على التفاوض مع شركة "أكواباور" لاستبدال مشروع محطة الكهرباء بالأقصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير في إجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O ، بقرية هنادى بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقاً لآخر الأسعار. 
 
وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الإنتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.
 
كما استعرض الاجتماع تقريراً يتضمن معدلات الأداء فيما يتعلق بالشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالأحياء، من حيث إجمالي عدد الوحدات، ومتوسط الكميات التي تم التعامل معها بالأطنان، ومؤشرات الأداء وخطة عمل تلك الشركات وبرامج المتابعة.

الحكومة

اجتماع الحكومة

الاقصر

أكواباور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء يوافق على شراء وزارة التعليم للكتب غير المشمولة بحقوق النشر والتوزيع

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:46 م

مجلس الوزراء يوافق على التصرف فى قطع أراض لأبناء محافظة شمال سيناء

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:41 م

مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لتحديث السكة الحديد

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:39 م

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:34 م

رئيس الوزراء: منح البرلمان العربى وسام القائد للرئيس السيسي يعكس مكانته.. وباكورة إنتاج لقاح سينوفاك تصنيع مصرى الأسبوع المقبل..وبدء انتقال مجموعات عمل من الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة