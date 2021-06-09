اليوم السابع
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مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لتحديث السكة الحديد

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:39 م
مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لتحديث السكة الحديد اجتماع الحكومة -أرشيفية
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تهتم بتنمية المرأة ونهوضها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر، ويهدف مشروع تحديث سكك حديد مصر إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب مساهمة المشروع في تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة، ونظام التحكم الأوروبي في القطاع، وكذا تحسين كفاءة وموثوقية خدمة القطارات.

تحديث سكك حديد مصر

بنك التنمية الأقريقى

الحكومة

اجتماع الحكومة

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