مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استناداً إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاصالأربعاء، 09 يونيو 2021 12:56 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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