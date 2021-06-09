مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استناداً إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.