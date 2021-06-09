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مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:56 م
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استناداً إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

الميناء الجاف

العاشر من رمضان

الحكومة

مصطفى مدبولى

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