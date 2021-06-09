لو تعبان ومرهق طوال الوقت .. ابحث عن الإنيميا والسكرى وضغوط العمل

كتبت فاطمة خليل

التعب والإرهاق من المشاكل الشائعة بين الكثير من الناس، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب الإرهاق وقد تعاني من العديد منها طوال حياتك، ومنها أسباب تتعلق بالإصابة بأمراض مثل: السكرى أو متلازمة التعب المزمن وهناك أسباب تتعلق بالسلوكيات الخاطئة مثل: الضغوط الشديدة في العمل والحياة، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الإرهاق والشعور بالتعب، وفقاً لموقع " nutritionist-resource."



اسباب التعب والارهاق

أسباب التعب و الإرهاق الطبية والمرضية

قد يكون الشعور بالإرهاق لفترات طويلة نتيجة لمشاكل طبية أعمق، لا سيما عند الشعور بأعراض أخرى أيضًا تشمل الأمثلة فقدان الوزن أوتغيير عادات الأمعاء أوالعطش الشديد يجب طلب المشورة الطبية في مثل هذه الحالات.

هناك عدد كبير من الحالات الطبية التي يمكن أن تستنفد الطاقة وتتركك متعبًا بشكل غير عادي، تتضمن بعض الأسباب الأكثرشهرة للإرهاق فقرالدم ومتلازمة التعب المزمن ومرض السكري والحمى الغدية.

تشمل الأسباب الأخرى الأقل شهرة قصورالغدة الدرقية وعدم تحمل الطعام مثل مرض الاضطرابات الهضمية ونقص سكر الدم.

قد تكون مشاكل الوزن (على الرغم من أنها ليست طبية في حد ذاتها) سببًا أيضًا للتعب ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل طبية تسبب أيضًا الإرهاق على سبيل المثال، يمكن أن يساهم نقص الوزن أوزيادة الوزن في الشعور بالتعب، حيث قد يفتقر الجسم إلى العناصر الغذائية المهمة التي تدعم النمو وعمل الجسم الطبيعي.



اسباب التعب والارهاق

أسباب نمط الحياة وراء الشعور بالتعب والإرهاق



ويمكن أن تؤدي طبيعة أنماط حياتنا ذاتها إلى الشعور بالتعب، حيث نعيش في عالم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن أن تؤدي سلوكياتنا والطريقة التي نختار بها عيش حياتنا إلى تفاقم الشعور بالإرهاق والتعب تشمل هذه السلوكيات:

-تستهلك الكثير من الكافيين

-العمل في نوبات متأخرة أو لساعات طويلة

-تناول وجبات خفيفة أثناء التنقل وتناول نظام غذائي غير صحي

-عدم ممارسة ما يكفي من التمارين

-لا تأخذ وقتًا للراحة والاستجمام

كل هذه العوامل لها تأثير ليس فقط على أجسادنا، ولكن على عقولنا أيضًا.



اسباب التعب والارهاق

أسباب نفسية وراء الشعور بالتعب



تعتبر مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق من الأسباب الشائعة للإرهاق، خاصة إذا كنت تشعر بالقلق أوالتوتر، فمن المحتمل أنك تكافح من أجل النوم؛ تظهر الأبحاث التي أجرتها مؤسسة الصحة العقلية وجود صلة بين الأرق وانخفاض مستويات الطاقة.

التعامل مع هموم وتوترات الحياة يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب - حتى الإيجابية منها مثل الانتقال من منزل إلى آخر أو بدء عمل جديد.