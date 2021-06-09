قطاع المعاهد الأزهرية يحدد 30 يونيو آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال

كتب لؤى على

حدد قطاع المعاهد الأزهرية يوم 30 يونيو الجارى آخر موعد للتقديم والتسجيل الإلكتروني لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمعاهد {العادية - النموذجية الخاصة} للعام الدراسي 2021 / 2022 م، على مستوى الجمهورية، بحيث لا يقل السن عن (4) سنوات حتی (6) سنوات إلا يوم للمرحلة رياض الأطفال، و(6) سنوات ولا يزيد عن (9) سنوات في 1 / 10 / 2021 م لتلاميذ الصف الأول الابتدائي، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، وعلى مسئولية ولي أمر الطفل أو التلميذ المتقدم.



ويجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول في حال وجود أماكن شاغرة بالمعاهد ذات الكثافة الأقل، ويستثنى من شرط الكثافة المسموح بها في حدود 20% ترصد منها نسبة 10٪ لمن له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد، وترصد 10% أخرى للطاقة الاستيعابية، ويتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية بعد ظهور النتائج النهائية واستيفاء المطلوب حسب التعليمات والضوابط المقررة، ويراعى أولياء الأمور الدقة عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولى الأمر مسئولا عن صحة البيانات، ويحذر أن يسجل فى أكثر من معهد.