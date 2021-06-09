قصف صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية تضم أمريكيين فى مطار بغداد الدولى

كتب محمد جمال

قالت شبكة " روسيا اليوم" اليوم الأربعاء، إن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصدر أمني عراقى أن استهداف مطار بغداد تم بطائرة مسيرة مفخخة، كما أكد أن قاعدة فكتوريا التي تضمّ عسكريين أمريكيين تعرضت لهجوم صاروخي، بعد أقلّ من ساعة من قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

وأفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) نقلاً عن مصدر أمنى بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين إلى قصف صاروخي.



وذكر المصدر للوكالة أن “قاعدة بلد الجوية تعرضت، قبل قليل، لقصف بـ3 صواريخ”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.