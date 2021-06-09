فلوريدا تكافح العنف المسلح بـ"فرص عمل" للمراهقين وزيادة مخصصات الشرطة

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من القلق المتزايد تشهده الولايات المتحدة من ارتفاع وتيرة جرائم العنف المسلح، وهو ما دفع ولاية فلوريدا بخطة تقارب 8 ملايين دولار ‏للحد من العنف المسلح، وتسعى للتركيز على وظائف للمراهقين المضطربين وتمويل إضافي لقوات إنفاذ ‏القانون.‏

وبحسب شبكة ايه بي سي، وافق مفوضو ميامي بالإجماع على اقتراح العمدة دانييلا ليفين كافا في اجتماع عقد الثلاثاء والذي ‏أعقب تصاعد العنف المسلح الذي بدأ في عطلة نهاية الأسبوع في "يوم الذكرى"، وقال كافا بعد الاجتماع إن ‏الموجة الأخيرة من العنف غير مقبولة على الإطلاق. ‏

ومن المقرر أن يتم تمويل "خطة السلام والازدهار" من خلال صفقة حقوق التسمية التي تم عقدها في وقت سابق من هذا ‏العام مع ‏FTX‏ ، وهي منصة تداول بيتكوين ، للساحة المملوكة للمقاطعة.‏

ويذهب معظم الأموال إلى برنامج يركز على المراهقين الموجودين بالفعل في نظام قضاء الأحداث من ‏خلال توفير المعسكرات الصيفية وتقديم المشورة والوظائف المدفوعة. وتتجه الأموال أيضًا نحو كاميرات ‏المراقبة وأجهزة قراءة لوحات السيارات وشرطة إضافية لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن ‏التهديدات التي قد تؤدي إلى إطلاق النار.‏

في الأسبوع الماضي ، أطلقت شرطة ميامي "عملية الصيف " في محاولة لقمع العنف المسلح، ويتضمن ‏البرنامج الذي يستمر 12 أسبوعًا وجودًا متزايدًا للشرطة ، حيث تم تكليف 17 فريق أمني بإغلاق ‏الشركات التي تدار بشكل غير قانونى، والتي يقول المسؤولون إنها تجتذب جرائم عنيفة.‏

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قتل رجل وامرأة يستقلان سيارة في إطلاق نار من سيارة مسرعة في ‏ميامي، كما أدى إطلاق نار من سيارة مارة في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حفل تخرج إلى مقتل ‏ثلاثة أشخاص. ‏

ويوم الجمعة تسبب إطلاق نار في حي وينوود في ميامي إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، وشهدت ‏عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار جماعي.