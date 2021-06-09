فرنسا تعلن إعادة فتح المطاعم والمقاهى وصالات الألعاب الرياضية

كتب أحمد علوى

أعلنت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، وذلك بعد تحسن الوضع الوبائي في فرنسا عقب جائحة كورونا التي عصفت بفرنسا وباقي دول العالم منذ السنة الماضية، كما تم تمديد بدء حظر التجول الليلي من الساعة 9 مساء حتى 11 مساء.

ووفقا لإذاعة فرانس إينفو الفرنسية، تمت إعادة فتح المناطق الخارجية بالمطاعم والمقاهى والمسارح ودور السينما والمتاحف بعد إغلاق دام 6 أشهر بسبب فيروس كورونا.

كما تم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى بحد أقصى يبلغ 5000 شخص، إلا أنه يجب على الحاضرين إظهار شهادة التطعيم أو اختبار PCR سلبي خلال 48 ساعة الأخيرة.