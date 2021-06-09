وأكدت وزارة الداخلية إصابة 14 آخرين في الهجوم.

ووقع الحادث فى منطقة بغلان المركزية فى "هالو ترست"، وهي منظمة غير حكومية بريطانية أمريكية متخصصة في إزالة الألغام والتخلص من الذخائر. 

ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.