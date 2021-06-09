قُتل ما لا يقل عن 10 من عمال إزالة الألغام وأصيب 14 آخرون فى كمين نصبته حركة طالبان فى إقليم بغلان شمال أفغانستان، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، إن مسلحي طالبان اقتحموا مجمع لوكالة لنزع الألغام الليلة الماضية وأطلقوا عليهم الرصاص، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 منهم.
وأكدت وزارة الداخلية إصابة 14 آخرين في الهجوم.
ووقع الحادث فى منطقة بغلان المركزية فى "هالو ترست"، وهي منظمة غير حكومية بريطانية أمريكية متخصصة في إزالة الألغام والتخلص من الذخائر.
ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.
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