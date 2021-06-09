اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفير الإمارات بالقاهرة يزور جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:45 م
سفير الإمارات بالقاهرة يزور جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك سفير دولة الامارات يزور جامعة الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر،اليوم، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمكتبه بإدارة الجامعة بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الازهر الشريف.
 
ورحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،  بالسفير والمرافقين له في رحاب الجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد ترجمة حقيقية وتأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين: جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرًا إلى أن التعاون دائم ومستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدة مجالات، ومنها: احتضان أبوظبي لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها كل من: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في فبراير 2019م.
 
من جانبه أعلن الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ترحيبه بالتعاون بين الجامعات الإماراتية، وجامعة الأزهر؛ بوصفها قبلة العلم وكعبة العلماء.
 
WhatsApp Image 2021-06-09 at 3.23.50 PM

 


سفير الامارات

الازهر الشريف

جامعة الازهر

دولة الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يعلن الموافقة على إنشاء كوبري ثالث للمشاة بمحيط الجامعة

الإثنين، 07 يونيو 2021 07:02 م

رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا رمزية على الطلاب بالامتحانات ويؤكد: أنتم نماذج مضيئة

الأحد، 06 يونيو 2021 01:27 م

انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر.. رئيس الجامعة يتفقد لجان امتحانات كليات الدراسة ويوزع الكحول والكمامات على الطلاب.. والكليات تحذر الطلاب من البناطيل الممزقة وقصات الشعر الغريبة.. صور

السبت، 05 يونيو 2021 01:30 م

رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات كليات الدراسة ويوزع هدايا على الطلاب.. صور

السبت، 05 يونيو 2021 12:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة