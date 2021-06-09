سفير الإمارات بالقاهرة يزور جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

كتب لؤى على

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر،اليوم، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمكتبه بإدارة الجامعة بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الازهر الشريف.

ورحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالسفير والمرافقين له في رحاب الجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد ترجمة حقيقية وتأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين: جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرًا إلى أن التعاون دائم ومستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدة مجالات، ومنها: احتضان أبوظبي لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها كل من: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في فبراير 2019م.

من جانبه أعلن الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ترحيبه بالتعاون بين الجامعات الإماراتية، وجامعة الأزهر؛ بوصفها قبلة العلم وكعبة العلماء.